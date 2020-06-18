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Дезинфекцию улиц возобновили в Петропавловске

18 Июня 2020 16:13
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Дезинфекцию улиц возобновили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 15 июня возобновили дезинфекцию улиц, дворов и подъездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что дезинфицировать на этот раз будут все без исключения улицы, дворы и подъезды, парки и скверы.

Для проведения работ набирают волонтеров. Уже пришел 21 доброволец. В основном, студенты. Спецформой и дезсредствами их обеспечивает горакимат. График работы - с 9 часов утра до 18 часов вечера.

«Труд добровольцев будет оплачен. Они получат заработную плату в размере 70 тысяч тенге. Набор желающих помочь с дезинфекцией города продолжается», - отметила пресс-секретарь отдела Асем Айтулова.

Возобновить дезинфекцию в Петропавловске пришлось из-за роста числа инфицированных коронавирусом.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус  
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Автор:

Олеся Жуковень

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