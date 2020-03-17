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Дезинфекцию подъездов будут проводить в Нур-Султане
17 Марта 2020 19:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КСК Нур-Султана будут проводить дезинфекционную обработку подъездов. Об этом заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По коммунальным службам и объектам ЖКХ. КСК даны поручения организовать дезинфекционную обработку подъездов, жилых комплексов, домов. Например, дверных ручек, поручней, перил, а также входных дверей подъездов и лифтов не менее двух раз в день. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим и обеспечены мерами личной гигиены», - заявил аким Нур-Султана на брифинге в СЦК.
Напомним, режим карантина будет введен в столице и Алматы с 00:00 час. 19 марта текущего года.
В Нур-Султане на данный момент выявлены 17 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Безопасность, Коронавирус,
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