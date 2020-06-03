Дезинфекцию общественных мест возобновили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На улицы Караганды каждое утро выходит отряд военных в спецобмундировании и с тяжёлыми ранцами на плечах. С приходом жары в городе возобновили дезинфекцию общественных мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«По решению руководства Министерства обороны РК сводный отряд специальной обработки Регионального командования «Астана» вновь приступил к дезинфекции общественных мест Караганды. Задействовано более 50 военнослужащих Карагандинского гарнизона. Выделено пять единиц специальных машин АРС-14 (авторазливочная станция) и три КамАЗа для перевозки личного состава. Обработка производится с помощью ранцевых опрыскивателей «Штиль-CР450». Места указывает в своих заявках акимат города», - рассказал майор Таир Сагынганов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РгК «Астана».

В среду, 3 июня, отряд прошёл по проспектам Бухар-жырау и Нуркена Абдирова. Прежде всего обработали места, которых люди касаются голыми руками - поручни, перила, входные двери, а также скамейки.

Работы проводятся с 7 часов утра, когда на улице не так многолюдно.

«Наша задача - профилактика распространения коронавирусной инфекции. Дезсредство абсолютно безопасное, не представляет никакой угрозы ни для людей, ни для животного и растительного мира. Это гипохлорит натрия 1-1,5-процентный», - отметил Таир Сагынганов.

По его словам, новую боевую задачу освоили военные разных специальностей - стрелки, операторы-наводчики и др. Все бойцы отряда служат в армии по контракту не один год.

Сержант Арман Адильбеков - музыкант, концертмейстер военного оркестра. На ранцевый опрыскиватель сменил духовой инструмент тубу.

«Мы часто выступаем для жителей города на парадах, в дни государственных праздников. Но сейчас продолжается запрет на все массовые культурные мероприятия. Нужно помочь городу иначе. Везде есть свои трудности. Но мы готовы к выполнению любых боевых задач, - говорит контрактник с 11-летним стажем. - С нами провели инструктаж по дезинфекционным работам. Устройство несложное. Конечно, туба весит меньше, чем этот аппарат. Уже привык. Есть опыт - могу дать совет новичкам».

Заявки от акимата города поступают ежедневно. Отряд работает на улицах и во дворах. Проводится дезинфекция детских и спортивных площадок.