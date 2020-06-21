Дезинфекцию автопарков и автобусов провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Масштабную дезинфекцию автопарков и автобусов провели в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

«20-21 июня в Нур-Султане проходит масштабная дезинфекция. Работами охвачены все места массового скопления людей. Совместно с городскими службами дезинфекция также проведена в автобусных парках. Дезинфекционные работы проводились в автобусах и здании автопарков», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram .

Напомним, 20-21 июня в столице приостановлена работа общественного транспорта. С 22 июня возобновится движение городских и пригородных маршрутов. По выходу на линию экспресс-маршрутов информация будет предоставлена дополнительно.

Как отметили в акимате, ежедневная дезинфекция маршрутов продолжится, водители также на конечных остановочных пунктах проводят влажную уборку.

«Просим не забывать о соблюдении масочного режима - запрещается входить в автобус без масок. Посадка в автобус производится только через переднюю дверь. Оплата за проезд безналичным расчётом - транспортная карта, SMS, QR-код», - напомнили горожанам в акимате.



