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Дезинфекцию автобусов проводят в Актобе
18 Марта 2020 18:39
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дезинфекцию общественного транспорта и остановочных павильонов проводят в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.
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Обработкой общественного транспорта охвачены автобусы двух предприятий перевозчиков города.
Это ТОО «Автопарк» и ТОО «Пассажирское автотранспортное предприятие города Актобе». Ожидается, что специальным дезинфицирующим средством обработают около 400 автобусов и 200 остановок города, в том числе 80 остановочных павильонов и 120 простых остановок.
Как известно, на сегодня эпидситуация по Актюбинской области стабильная, случаев заражения короновирусом не выявлено.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Безопасность, Коронавирус,
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