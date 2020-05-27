Дезинфекция, ношение масок, личная гигиена являются важным механизмом - глава Минздрава
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов попросил работодателей по максимуму перевести сотрудников на дистанционный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пандемия продолжается, по мнению ученых, она носит волнообразный характер и снижение идет на основе карантинных мер и при их снижении отмечается рост количества заболевших во всех странах. Поэтому важно найти баланс между нормальной социальной жизнью, деятельностью нашей экономики и мерами санитарной безопасности. Поэтому мы призываем, требуем соблюдения необходимых карантинных мер», - сказал Елжан Биртанов.
Глава Минздрава отметил, что в первую очередь, это социальное дистанцирование, соблюдение дистанции в 1-2 метра на работе и в общественных местах.
«Анализ показывает, что в основном заражения происходят либо на рабочих местах, либо при социальных контактах в кругу семьи. Поэтому важно в офисных предприятиях сократить присутствие, перевести максимально до 50% на дистанционный режим. На тех предприятиях, где это невозможно - в промышленности, производстве, сельском хозяйстве, очень важно соблюдение личной гигиены. Дезинфекция, ношение масок, личная гигиена являются важным механизмом предотвращения распространения эпидемии», - подчеркнул Елжан Биртанов.
Поэтому, по словам министра, поручено всем местным исполнительным органам и руководству предприятий обеспечить режим безопасной работы.
«Мы не хотим опять ужесточить карантинные меры и остановить нашу экономику, мы можем продолжать работать, но при соблюдении необходимых мер. Если эти меры будут игнорироваться и рост заболеваемости будет расти, конечно же, придется ужесточать меры, вводить дополнительные санкции. Не хотелось бы этого делать», - заключил Елжан Биртанов.
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