Дежурный ЦОН будет работать в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для ЦОНов Казахстана вводится единый график работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Суббота и воскресенье – выходные. Однако для удобства услугополучателей будут работать дежурные ЦОНы. Они будут работать в будние дни с 9.00 до 20.00 для оказания государственных услуг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанае в сентябре дежурным будет Отдел №1 по обслуживанию населения, в октябре – Отдел №2. Они будут работать в указные сроки с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Напомню, что при посещении ЦОНов Костанайской области услугополучатели должны подтвердить свой статус через приложение Ashyq. При «красном» и «желтом» статусе в выдаче талона будет отказано, «зеленый» и «синий» статус – разрешают выдачу талонов. Бывает так, что у посетителей нет приложений, через которые можно считать QR-код. Для этого в каждом ЦОНе на «первой линии» есть сотрудники госкопорации, которые будут помогать проверить статус услугополучателя», - сообщила PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Отмечается, что при посещении ЦОНов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что с 26 августа при посещении ЦОНов отменено условие обязательного бронирования очереди (в Костанайской области оно действовало в ЦОНах Костаная, Тобыла и Рудного). Между тем, саму услугу не отменили. Если гражданин заранее забронировал очередь, то он будет обслуживаться в приоритетном порядке, согласно забронированному времени.