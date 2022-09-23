Дежурные спецЦОНы будут работать по субботам в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с высокой загруженностью спецЦОНов госкорпорацией «Правительство для граждан» было принято решение об изменении графика работы спецЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Теперь 20 спецЦОНов страны будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 9.00 до 13.00, выдача документов будет происходить с 09-00 до 15-00.

В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10-00 до 14-00 по времени Астаны, выдавать документы до 16-00 также по времени столицы», - говорится в сообщении.

Специализированные центры по обслуживанию населения предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в спецЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно на официальном сайте Госкорпорации, а также в социальных сетях (Facebook, Instagram, Telegram).

В госкорпорации также напомнили, что получать государственные услуги можно онлайн посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и банков второго уровня.







