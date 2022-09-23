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    10:39, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Дежурные спецЦОНы будут работать по субботам в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с высокой загруженностью спецЦОНов госкорпорацией «Правительство для граждан» было принято решение об изменении графика работы спецЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

    «Теперь 20 спецЦОНов страны будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 9.00 до 13.00, выдача документов будет происходить с 09-00 до 15-00.

    В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10-00 до 14-00 по времени Астаны, выдавать документы до 16-00 также по времени столицы», - говорится в сообщении.

    Специализированные центры по обслуживанию населения предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

    Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в спецЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

    Ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно на официальном сайте Госкорпорации, а также в социальных сетях (Facebook, Instagram, Telegram).

    В госкорпорации также напомнили, что получать государственные услуги можно онлайн посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и банков второго уровня.




    Теги:
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