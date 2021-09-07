Дежурные отделения ЦОНов разрешили новым постановлением в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Новым постановлением №36 от 6 сентября внесены небольшие корректировки в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 31 июля 2021 года № 31 «О дальнейшем ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому документу, работа Центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов, будет осуществляться с установлением графика в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00, с приостановлением в субботние и воскресные дни.

«В городе Кокшетау допускается организация дежурных отделений ЦОН с режимом работы с 09.00 до 20.00 часов. Прием граждан производить через приложение Ashyq», - говорится в документе.

Постановление за подписью заместителя главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова вступает в силу с момента подписания – 6 сентября.



