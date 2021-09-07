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    22:12, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дежурные отделения ЦОНов разрешили новым постановлением в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Новым постановлением №36 от 6 сентября внесены небольшие корректировки в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 31 июля 2021 года № 31 «О дальнейшем ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому документу, работа Центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов, будет осуществляться с установлением графика в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00, с приостановлением в субботние и воскресные дни.

    «В городе Кокшетау допускается организация дежурных отделений ЦОН с режимом работы с 09.00 до 20.00 часов. Прием граждан производить через приложение Ashyq», - говорится в документе.

    Постановление за подписью заместителя главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова вступает в силу с момента подписания – 6 сентября.



    Теги:
    ЦОН Акмолинская область
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