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Дежурные классы откроются в 90 школах Алматы

31 Августа 2020 14:41
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Дежурные классы откроются в 90 школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы дежурные классы для учащихся 1 и 2 классов будут открыты в 90 школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«90 школ открыли 193 дежурных класса. Остальные работают пока дистанционно», - сказала на брифинге руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

В штатном режиме будет работать лишь школа №197, расположенная в мкр Сулусай, в связи с удаленностью и малой наполняемостью.

Вместе с тем она отметила, что директор без оснований не имеет права отказывать в открытии дежурных групп.

«Если необоснованно директор школы будет отказывать в открытии дежурных классов, то в 8 районах есть call-центры, могут конкретно указав номер школы, обращаться по этим номерам. Без оснований директор школы не имеет права отказать в открытии дежурных классов. Но как я отметила в докладе, если есть хроническое заболевание у ребенка, в том случае директор не может принять заявление от родителей, и мы приоритет даем работающим родителям», - сказала она.

Всего в Алматы насчитывается свыше 200 государственных школ.

Ранее Ляззат Жылкыбаева рассказала, как будет организована деятельность дежурных классов в школах.


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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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