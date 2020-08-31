Дежурные классы: как будут обучаться школьники в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Алматы рассказали, как будет организована деятельность дежурных классов в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Родители или законные представители детей обеспечивают детей средствами санитарной безопасности: маски, антисептик в индивидуальном флаконе для обработки рук или влажные антибактериальные салфетки», - сказала на брифинге руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.
Также родители или законные представители детей разъясняют своим детям о необходимости социального дистанцирования. Родители или законные представители детей осуществляют сопровождение детей до входных наружных дверей школы перед началом учебного дня и сопровождение детей после завершения учебного дня с входных наружных дверей школы до дома.
«Школа обеспечивается запасом дезинфицирующих средств, дезинфицирующий коврик у входа, тепловизоры, санитайзеры, средства для обеспечения влажной, дезинфицирующей уборки», - сказала Ляззат Жылкыбаева.
По ее словам, в школе обеспечивается:
- увеличение смен и подсмен для социального дистанцирования;
- сокращение физических контактов, обучающихся и педагогов, других работников;
- максимальное использование площадей школы для обеспечения социальной дистанции;
- отмена кабинетной системы;
- организация перемен между уроками в разное время для разных классов;
- ежедневный замер температуры, учащихся при входе;
- влажная уборка после каждой перемены, между сменами, подсменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях, дезинфекция выключателей, дверных ручек, поручней, перил, лестничных маршей, подоконников;
- функционирование медицинских кабинетов и изоляторов
- разметки в коридорах на полу для движения обучающихся в одном направлении, один вход для приема детей, другой – для ухода детей после занятий.
Также спикер озвучила рекомендации к функционированию дежурных классов:
1) наполняемость класса – не более 15 детей;
2) продолжительность уроков - 40 мин;
3) перемены в разное время для разных классов;
4) обеспечение режима ношения масок;
5) расстановка учебных столов на расстоянии 1 метра;
6) за обучающимся закреплены индивидуальная парта и стул;
7) обучающийся пользуются индивидуальными учебными материалами (учебники, тетради, канцелярские принадлежности и т.д)
8) проветривание, кварцевание кабинетов после каждого урока;
9) мытье рук и использование специальных средств после каждого урока;
«Кроме того, в штатном режиме будет организовано обучение учащихся начальных классов специальных коррекционных, школ-интернатов средняя наполняемость в классе составляет 10-12 человек. В этом году количество детей в начальных классах составляет 1034 человек в 90 классах», - сказала Ляззат Жылкыбаева.
В штатном режиме также будет работать школа №197, расположенная в мкр Сулусай, в связи с удаленностью и малой наполняемостью.
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