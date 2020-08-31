Дежурные классы: как будут обучаться школьники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Алматы рассказали, как будет организована деятельность дежурных классов в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Родители или законные представители детей обеспечивают детей средствами санитарной безопасности: маски, антисептик в индивидуальном флаконе для обработки рук или влажные антибактериальные салфетки», - сказала на брифинге руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

Также родители или законные представители детей разъясняют своим детям о необходимости социального дистанцирования. Родители или законные представители детей осуществляют сопровождение детей до входных наружных дверей школы перед началом учебного дня и сопровождение детей после завершения учебного дня с входных наружных дверей школы до дома.

«Школа обеспечивается запасом дезинфицирующих средств, дезинфицирующий коврик у входа, тепловизоры, санитайзеры, средства для обеспечения влажной, дезинфицирующей уборки», - сказала Ляззат Жылкыбаева.

По ее словам, в школе обеспечивается:

- увеличение смен и подсмен для социального дистанцирования;

- сокращение физических контактов, обучающихся и педагогов, других работников;

- максимальное использование площадей школы для обеспечения социальной дистанции;

- отмена кабинетной системы;

- организация перемен между уроками в разное время для разных классов;

- ежедневный замер температуры, учащихся при входе;

- влажная уборка после каждой перемены, между сменами, подсменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях, дезинфекция выключателей, дверных ручек, поручней, перил, лестничных маршей, подоконников;

- функционирование медицинских кабинетов и изоляторов

- разметки в коридорах на полу для движения обучающихся в одном направлении, один вход для приема детей, другой – для ухода детей после занятий.

Также спикер озвучила рекомендации к функционированию дежурных классов:

1) наполняемость класса – не более 15 детей;

2) продолжительность уроков - 40 мин;

3) перемены в разное время для разных классов;

4) обеспечение режима ношения масок;

5) расстановка учебных столов на расстоянии 1 метра;

6) за обучающимся закреплены индивидуальная парта и стул;

7) обучающийся пользуются индивидуальными учебными материалами (учебники, тетради, канцелярские принадлежности и т.д)

8) проветривание, кварцевание кабинетов после каждого урока;

9) мытье рук и использование специальных средств после каждого урока;

«Кроме того, в штатном режиме будет организовано обучение учащихся начальных классов специальных коррекционных, школ-интернатов средняя наполняемость в классе составляет 10-12 человек. В этом году количество детей в начальных классах составляет 1034 человек в 90 классах», - сказала Ляззат Жылкыбаева.

В штатном режиме также будет работать школа №197, расположенная в мкр Сулусай, в связи с удаленностью и малой наполняемостью.



