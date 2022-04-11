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    10:53, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране ГК «Правительство для граждан» приняла решение возобновить работу дежурных ЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

    Таким образом, с 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9:00 до 20:00. Остальные продолжат работу по стандартному графику – с 9:00 до 18:00, понедельник - пятница.

    Список и адреса дежурных ЦОНов в каждом областном центре.


    Теги:
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