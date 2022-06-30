30 Июня 2022 18:59

Дежурные ЦОНы в Казахстане будут работать по субботам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»

Теперь ЦОНы будут работать и по субботам с 9:00 до 13:00, кроме праздничных дней. В будни их график работы останется прежним – с 9:00 до 20:00.

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 9:00 до 18:00. Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН», по номеру Единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в Telegram-боте EgovKzBot2.0, приложении Egov mobile.

Новый график работы повысит эффективность работы центров обслуживания населения.

Дежурные ЦОНы есть только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуйской областях они будут определены позднее.

№ Регион Отдел Адрес 1 г. Нур-Султан Отдел №2 Есильского района пр. Туран, 37/9 2 г. Алматы Отдел Алмалинского района ул. Богенбай батыра, 221 3 г. Шымкент Отдел № 1 Аль-Фарабийского рн ул. Жангельдина, 13А 4 Алматинская обл. Отдел города Талдыкорган ул. Н.Назарбаева, стр. 67Б 5 Атырауская обл. Отдел № 2 г.Атырау ул. М.Баймуханова, 16 6 Акмолинская обл. Отдел №1 г.Кокшетау ул. Ауэзова, 189А 7 Актюбинская обл. Отдел №3 г.Актобе ул. 60лет Октября, 20Б 8 Костанайская обл. Отдел № 1 г. Костанай ул. Тәуелсіздік, 46 9 Карагандинская обл. Отдел № 1 г. Караганда ул. Ержанова, 47/3 10 Кызылординская обл. Отдел № 1 г.Кызылорда ул.Муратбаева, 2Е 11 Жамбылская обл. Отдел №1 г. Тараз ул. Койгельды, 158А 12 Мангистауская обл. Отдел № 1 г. Актау 15 мкр, здание 67Б 13 ЗКО Отдел №1 г.Уральска ул.Жамбыла, 81/2 14 Павлодарская обл. Отдел № 3 г. Павлодар ул. Павлова, 48 15 СКО Отдел № 1 г. Петропавловск ул.Ауэзова, 157 16 Туркестанская обл. Отдел № 1 г. Туркестан 160 квартал, 236 строение 17 Абайская обл. Отдел № 2 г. Семей ул. Б.Момышулы, 22 18 ВКО Отдел №3 г. Усть-Каменогорск ул.Белинского, 37А

Получать государственные услуги можно и онлайн, посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и «ЦОН».