Дежурные ЦОНы в Казахстане будут работать по субботам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»
Теперь ЦОНы будут работать и по субботам с 9:00 до 13:00, кроме праздничных дней. В будни их график работы останется прежним – с 9:00 до 20:00.
Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 9:00 до 18:00. Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН», по номеру Единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в Telegram-боте EgovKzBot2.0, приложении Egov mobile.
Новый график работы повысит эффективность работы центров обслуживания населения.
Дежурные ЦОНы есть только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуйской областях они будут определены позднее.
|
№
|
Регион
|
Отдел
|
Адрес
|
1
|
г. Нур-Султан
|
Отдел №2 Есильского района
|
пр. Туран, 37/9
|
2
|
г. Алматы
|
Отдел Алмалинского района
|
ул. Богенбай батыра, 221
|
3
|
г. Шымкент
|
Отдел № 1 Аль-Фарабийского рн
|
ул. Жангельдина, 13А
|
4
|
Алматинская обл.
|
Отдел города Талдыкорган
|
ул. Н.Назарбаева, стр. 67Б
|
5
|
Атырауская обл.
|
Отдел № 2 г.Атырау
|
ул. М.Баймуханова, 16
|
6
|
Акмолинская обл.
|
Отдел №1 г.Кокшетау
|
ул. Ауэзова, 189А
|
7
|
Актюбинская обл.
|
Отдел №3 г.Актобе
|
ул. 60лет Октября, 20Б
|
8
|
Костанайская обл.
|
Отдел № 1 г. Костанай
|
ул. Тәуелсіздік, 46
|
9
|
Карагандинская обл.
|
Отдел № 1 г. Караганда
|
ул. Ержанова, 47/3
|
10
|
Кызылординская обл.
|
Отдел № 1 г.Кызылорда
|
ул.Муратбаева, 2Е
|
11
|
Жамбылская обл.
|
Отдел №1 г. Тараз
|
ул. Койгельды, 158А
|
12
|
Мангистауская обл.
|
Отдел № 1 г. Актау
|
15 мкр, здание 67Б
|
13
|
ЗКО
|
Отдел №1 г.Уральска
|
ул.Жамбыла, 81/2
|
14
|
Павлодарская обл.
|
Отдел № 3 г. Павлодар
|
ул. Павлова, 48
|
15
|
СКО
|
Отдел № 1 г. Петропавловск
|
ул.Ауэзова, 157
|
16
|
Туркестанская обл.
|
Отдел № 1 г. Туркестан
|
160 квартал, 236 строение
|
17
|
Абайская обл.
|
Отдел № 2 г. Семей
|
ул. Б.Момышулы, 22
|
18
|
ВКО
|
Отдел №3 г. Усть-Каменогорск
|
ул.Белинского, 37А
Получать государственные услуги можно и онлайн, посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и «ЦОН».