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Дежурные ЦОНы в Казахстане будут работать по субботам
30 Июня 2022 18:59

Дежурные ЦОНы в Казахстане будут работать по субботам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»

Теперь ЦОНы будут работать и по субботам с 9:00 до 13:00, кроме праздничных дней. В будни их график работы останется прежним – с 9:00 до 20:00.

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 9:00 до 18:00. Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН», по номеру Единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в Telegram-боте EgovKzBot2.0, приложении Egov mobile.

Новый график работы повысит эффективность работы центров обслуживания населения.

Дежурные ЦОНы есть только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуйской областях они будут определены позднее.

Регион

Отдел

Адрес

1

г. Нур-Султан

Отдел №2 Есильского района

пр. Туран, 37/9

2

г. Алматы

Отдел Алмалинского района

ул. Богенбай батыра, 221

3

г. Шымкент

Отдел № 1 Аль-Фарабийского рн

ул. Жангельдина, 13А

4

Алматинская обл.

Отдел города Талдыкорган

ул. Н.Назарбаева, стр. 67Б

5

Атырауская обл.

Отдел № 2 г.Атырау

ул. М.Баймуханова, 16

6

Акмолинская обл.

Отдел №1 г.Кокшетау

ул. Ауэзова, 189А

7

Актюбинская обл.

Отдел №3 г.Актобе

ул. 60лет Октября, 20Б

8

Костанайская обл.

Отдел № 1 г. Костанай

ул. Тәуелсіздік, 46

9

Карагандинская обл.

Отдел № 1 г. Караганда

ул. Ержанова, 47/3

10

Кызылординская обл.

Отдел № 1 г.Кызылорда

ул.Муратбаева, 2Е

11

Жамбылская обл.

Отдел №1 г. Тараз

ул. Койгельды, 158А

12

Мангистауская обл.

Отдел № 1 г. Актау

15 мкр, здание 67Б

13

ЗКО

Отдел №1 г.Уральска

ул.Жамбыла, 81/2

14

Павлодарская обл.

Отдел № 3 г. Павлодар

ул. Павлова, 48

15

СКО

Отдел № 1 г. Петропавловск

ул.Ауэзова, 157

16

Туркестанская обл.

Отдел № 1 г. Туркестан

160 квартал, 236 строение

17

Абайская обл.

Отдел № 2 г. Семей

ул. Б.Момышулы, 22

18

ВКО

Отдел №3 г. Усть-Каменогорск

ул.Белинского, 37А

Получать государственные услуги можно и онлайн, посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и «ЦОН».


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