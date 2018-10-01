Дежурные «102» будут сдавать тесты на профпригодность - ДВД Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы проводят меры по улучшению Центра оперативного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В ДВД Алматы изменили условия приема операторов на пульт «102». Теперь, чтобы получить эту должность, необходимо сдать тест на знание функциональных обязанностей и должностных инструкций.

«Мы получаем частые нарекания со стороны граждан на работу службы «102» по поводу несвоевременного реагирования на звонки или длительного соединения с оператором. В целях улучшения работы приняты меры. Например, увеличен штат операторов «102», режим работы переведен на 12-часовую рабочую смену с 08.00 до 20.00 и 20.00 до 08.00. Дежурная смена находится на рабочем месте практически без отлучения от пульта», - сказал начальник Центра оперативного управления ДВД Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.

При этом каждый оператор будет сдавать отчет по поступающим, принятым и отправленным на отработку вызовам. А также по вызовам находящимся в режиме ожидания.

«Использование такого рода мониторинга работы позволяет в реальном времени отслеживать всю нагрузку поступающих вызовов, с помощью дисплея выводить информацию в операционный зал Центра оперативного управления, тем самым обеспечивая жесткий контроль за работой операторов спецлиний «102»», - добавил он.

По данным ЦОУ, в этом году на пульт «102» поступило 568 тысяч 850 звонков, это на 8,6% больше, чем в прошлом году. В среднем за сутки один оператор «102» принимает более 250 сообщений, в сутки службой «102» в среднем обрабатывается более 2 тысяч телефонных звонков.