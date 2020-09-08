Действующим депутатам Мажилиса в любом случае придется бороться за места с остальными участниками праймериз - Алибек Алденей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей прокомментировал старт агитационной кампании участников праймериз партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Началась агитационная кампания участников праймериз партии «Nur Otan». Примут участие почти 11 тысяч кандидатов. Ожидается интересная, конкурентная борьба. Конкурс – от 4 до 18 человек на место. Это показатель высокого запроса граждан на участие в политике», - отметил Алибек Алденей в первый агитационный день в своем Facebook .

Секретарь партии прокомментировал новые вопросы и критические замечания, возникающие в соцсетях по поводу процесса праймериз.

«Первое. Есть мнение, что праймериз «Nur Otan» - это не более чем рекламный ход партии. Не соглашусь. Это апробированный в мире политический механизм внутрипартийной демократии. Праймериз в новом формате и республиканском масштабе проводится впервые в Казахстане. У нас одна задача – на конкурентной основе сформировать партийные списки, в которые войдут авторитетные и сильные лидеры, представляющие интересы разных социальных групп.

Праймериз как политическая инновация станут устойчивым механизмом внутрипартийного отбора. Безусловно, это закладывает конкурентные принципы и на будущее, что должно стимулировать депутатов быть всегда активными, ответственными укреплять свою политическую репутацию и увеличивать личные преимущества для участия в праймериз перед следующим электоральным циклом.

Второе. Есть вопрос, почему действующие депутаты Мажилиса от партии «Nur Otan» не принимают участие в праймериз. Поясню. Кандидаты праймериз, претендующие на включение в партийный список в Мажилис, пройдут так называемое тройное сито. Сначала в условиях прямого тайного рейтингового голосования на местах. Потом на районных и областных конференциях. И везде обязательны дебаты. Это объективные требования публичной политики. Действующие депутаты Мажилиса, желающие снова оказаться в партийном списке «Nur Otan», также должны участвовать в дебатах, но на последнем этапе – на областной или городской (гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент) конференции. Это обусловлено наличием у них предыдущего электорального бэкграунда. Однако, им в любом случае придется бороться за места с остальными участниками праймериз.

Третье. Поднимается вопрос, что в Казахстане нет развитого гражданского общества и нет дискуссий. Опять же не соглашусь. Наши праймериз задают тренд на широкое обсуждение имеющихся в стране проблем. О них все мы должны и будем говорить открыто, предлагая конструктивные решения. Сегодня среди почти 11 тысяч кандидатов праймериз люди разных возрастов и профессий. Каждый из них со своим видением, опытом и кейсом практических и востребованных на местах решений. Уверен, что мы увидим огромный спектр плюрализма мнений на практике.

Четвертое. Продолжают возникать вопросы по поводу квот в партийных списках. Здесь также все четко определено согласно Правилам. Речь идет о том, что партийные списки «Nur Otan» будут сформированы из победителей праймериз на 85 % в маслихаты и на 62 % в Мажилис. Все остальные места будут распределены по квоте между кандидатами, представленными руководящими органами партии в центре и регионах. Это изначально заявленное внутрипартийное решение.

Данные квоты при формировании партийных списков имеют стратегическое значение для сохранения преемственности в работе представительных органов власти. Позволяют напрямую включить в них компетентных политиков с опытом законотворческой работы и анализа бюджетного процесса.

Пятое. Из-за участия в праймериз известных казахстанцев высказываются мнения, что именно в этом и был замысел – привлечь популярных людей, чтобы повысить электоральную привлекательность. Также некоторых возмущает, что на праймериз идут простые граждане без опыта работы в политической сфере.

На самом деле селебрити среди кандидатов праймериз крайне мало. Касательно качественного состава. 72% это самовыдвиженцы. Больше всего представлена сфера образования и науки (31%), малого и среднего бизнеса (14%), культуры и спорта (8%), сферы услуг (7%), сельского хозяйства и здравоохранения (по 6%). Также 36,9% женщин и 29,6% молодые люди в возрасте до 35 лет. Средний возраст кандидатов составляет 43 года. Казахстанская модель праймериз создала равные условия участия во внутрипартийных выборах для всех кандидатов.

Шестое. Отмечалось, что партия «Nur Otan» занимается лишь праймериз, не работает содержательно по повестке развития страны на программном уровне. Здесь отмечу, что напротив, впервые на выборы в Мажилис и маслихаты мы идем с предвыборными программами для каждой области, города, района. К примеру, в них граждане увидят, сколько километров дороги планируется построить в районе, когда в поселке будет построена новая школа или отремонтирован детский сад и т.п. Сегодня, 7 сентября начали публикации 216 проектов для широкого обсуждения, в том числе на праймериз. После они будут доработаны с учетом дополнений и предложений.

Впереди этап агитации – самый интересный и насыщенный.

Желаю всем участникам праймериз удачи!», - написал А. Алденей.