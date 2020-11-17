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Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Ноября 2020, 15:34
Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса - члены фракции партии «Nur Otan» Гульнара Бижанова, Кудайберген Ержан, Балаим Кесебаева, Берик Оспанов и Артур Платонов набрали наибольшее число голосов, выступив на дебатах на региональных партийных конференциях в рамках праймериз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На региональных партийных конференциях состоялись дебаты среди кандидатов в партийный список Мажилиса. В числе их участников есть и действующие депутаты Мажилиса, выдвинувшие свои кандидатуры, чтобы продолжить работу по актуальным направлениям.

Артур Платонов презентовал свои идеи по решению социальных вопросов и улучшению экологии в Алматы, Берик Оспанов поднял вопросы развития АПК и поддержки отечественных предпринимателей в Шымкенте. Гульнара Бижанова и Балаим Кесебаева как члены Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформы, выступая в Карагандинской и Кызылординской областях, затронули тему совершенствования законодательства для решения актуальных вопросов казахстанцев. А Кудайберген Ержан в Туркестанской области уделил внимание необходимости эффективно выстраивать диалог и принимать взвешенные решения для повышения безопасности страны.

В ходе дискуссий действующие депутаты Мажилиса продемонстрировали опыт своей законодательной работы, глубокое знание актуальных вопросов различных сфер жизни казахстанцев и отраслей отечественной экономики, внесли конкретные предложения для улучшения ситуации в той или иной сфере и развития регионов в целом, а также проявили умение выстраивать коммуникации по важнейшим темам.

По итогам дебатов действующие депутаты Мажилиса набрали наибольшее число голосов и вошли в партийный список от своих регионов.


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