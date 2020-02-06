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Действовавшую через соцсеть мошенницу задержали в Караганде

6 Февраля 2020 14:47
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Действовавшую через соцсеть мошенницу задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде была задержана 30-летняя жительница города Шымкент, которая совершала мошенничество через социальную сеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На данный момент в территориальных подразделениях департамента полиции Карагандинской области находятся четыре уголовных дела по фактам мошенничества (часть первая статьи 190 УК РК).

«По результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлена 30-летняя жительница Шымкента. Через соцсеть Instagram или сайт Olx с октября по декабрь 2019 года под предлогом покупки различной продукции она в ходе переписки по Whatsapp получала фото удостоверений личности и номеров банковских карт, принадлежащих потерпевшим, для якобы перечисления денежных средств за приобретаемый товар. После чего оформляла онлайн-кредиты в одной из финансовых организаций», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В последующем одобренные денежные средства кредитной организации поступали на карты потерпевших. В свою очередь, предприимчивая женщина сообщала своим жертвам о переводе денежных средств, которые подкрепляла поддельными квитанциями АО «Казпочта» на сумму полученного кредита.

Спустя некоторое время мошенница, ссылаясь на тяжелую болезнь или даже смерть своих близких, отказывалась от сделки и требовала возвратить денежные средства переводом на ее карту.

Департамент полиции области рекомендует быть предельно осторожными при поступлении подобных сообщений и при возможности обращаться в близлежащее отделение полиции.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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