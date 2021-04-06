Действия управления энергетики и ЖКХ по Атырауской области при госзакупках привели к ограничению конкуренции

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с представленными сведениями прокуратурой Атырауской области и в результате мониторинга портала государственных закупок департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в действиях (бездействии) управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области выявлены признаки правонарушения, предусмотренные пунктом 1 статьи 194 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Антиконкурентные действия управления выразились в необоснованном применении подпункта 36) пункта 3 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках» при заключении договора с АО «Интергаз Центральная Азия» в 2020 году способом из одного источника по техническому обслуживанию газораспределительных трубопроводов и сооружений на территории области. АО «Интергаз Центральная Азия», в соответствии с законодательством Республики Казахстан, определено национальным оператором по магистральным газопроводам, а осуществление услуг по газораспределительным трубопроводам находится в конкурентной среде», - рассказали в пресс-службе агентства.

Как отметили в ведомстве, в соответствии со статьей 199 Предпринимательского кодекса в адрес управления вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которое подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения.