Действия управления энергетики и ЖКХ по Атырауской области при госзакупках привели к ограничению конкуренции
«Антиконкурентные действия управления выразились в необоснованном применении подпункта 36) пункта 3 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках» при заключении договора с АО «Интергаз Центральная Азия» в 2020 году способом из одного источника по техническому обслуживанию газораспределительных трубопроводов и сооружений на территории области. АО «Интергаз Центральная Азия», в соответствии с законодательством Республики Казахстан, определено национальным оператором по магистральным газопроводам, а осуществление услуг по газораспределительным трубопроводам находится в конкурентной среде», - рассказали в пресс-службе агентства.
Как отметили в ведомстве, в соответствии со статьей 199 Предпринимательского кодекса в адрес управления вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которое подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения.