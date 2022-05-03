3 Мая 2022 09:56

Действия украинской армии не затрагивают территорию России – Владимир Зеленский

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что военные операции, которые проводят вооруженные силы его страны, не распространяются на территорию России. Свою версию развития событий он изложил во вторник в интервью телеканалу Al Arabiya, передает МИА «Казинформ».

«ВС Украины не проводят военные операции на территории РФ, они защищают свои земли и не стремятся занять российские», - сказал Владимир Зеленский.