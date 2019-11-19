Действия по сигналу тревоги отработали военнослужащие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алгоритм приведения воинской части в высшие степени боевой готовности был продемонстрирован десантно-штурмовой бригадой города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военнослужащие показали отработку от действий дежурного по части до выхода техники из парка боевых машин.

Военнослужащие продемонстрировали министру обороны действия дежурного подразделения, дежурного по части, организацию работы группы контроля, выдачу личному составу оружия и имущества, порядок снятия вооружения и военной техники с кратковременного хранения и выход боевой техники из парка.

Подразделения отработали алгоритм организации работы пункта встречи пополнения, взаимодействие с местными органами военного управления.

Напомним, с 18 по 21 ноября Министерством обороны проводятся учебно-методические сборы с руководящим составом Вооружённых сил Казахстана. Это комплекс мероприятий различного формата: командно-штабная военная игра, инструкторско-методические занятия, лекции и тактические летучки.















