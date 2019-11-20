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Действия по сигналу тревоги отработали военнослужащие в столице

20 Ноября 2019 11:00
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Действия по сигналу тревоги отработали военнослужащие в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алгоритм приведения воинской части в высшие степени боевой готовности был продемонстрирован десантно-штурмовой бригадой города Нур-Султана. Военнослужащие показали отработку от действий дежурного по части до выхода техники из парка боевых машин. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Военнослужащие продемонстрировали министру обороны РК действия дежурного подразделения, дежурного по части, организацию работы группы контроля, выдачу личному составу оружия и имущества, порядок снятия вооружения и военной техники с кратковременного хранения и выход боевой техники из парка.



Подразделения отработали алгоритм организации работы пункта встречи пополнения, взаимодействие с местными органами военного управления.

Напомним, с 18 по 21 ноября Министерством обороны проводятся учебно-методические сборы с руководящим составом Вооружённых сил Казахстана. Это комплекс мероприятий различного формата: командно-штабная военная игра, инструкторско-методические занятия, лекции и тактические летучки.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Армия,
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