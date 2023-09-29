Действия монополиста незаконны - суд вынес решение в Петропавловске

Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области обязал ТОО «Севказэнергосбыт» прекратить доначисления за тепло и произвести перерасчет бытовым потребителям Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по регулированию естественных монополий.

По данным ведомства, речь идет о потребителях, в домах которых расположены офисы и магазины и которым производили доначисления за тепло.

- Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» и обязал его прекратить производить доначисления потребителям тепловой энергии, имеющим общедомовой прибор учета тепловой энергии, проживающим в многоквартирных домах, в которых расположены нежилые помещения, начиная с марта 2023 года, за прошедший отопительный период с сентября 2022 года по январь 2023 года. И обязал произвести перерасчет потребителям, оплатившим эти начисления, - сообщили в департаменте.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в департаменте сообщали, что получают обращения потребителей, которые имеют общедомовой прибор учета тепловой энергии и проживают в многоэтажках, где расположены офисы или магазины. Горожане были не согласны с перерасчетом за тепловую энергию в размере 33,3 млн тенге.