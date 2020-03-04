Действительно ли в аптеках столицы наблюдается дефицит масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действительно ли в аптечных сетях столицы наблюдается дефицит медицинских масок, как решается эта проблема, ответила директор филиала города Нур-Султана ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК» Гульнарай Альмурзина.

«На сегодня в розничной сети города Нур-Султана наблюдается дефицит медицинских масок. Однако работа проводится. Буквально вчера был проведен штаб при акимате города Нур-Султана совместно с дистрибьюторами, поставщиками, аптечными крупными сетями, где нам руководство города предоставило информацию о том, что проблема решается. Вопрос в ближайшие дни выносится на более высокий уровень», - пояснила она в ходе брифинга об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на эти вопросы

Гульнарай Альмурзина также рассказала о том, почему производители медицинских масок не смогли справиться с большим спросом и ажиотажом.

«Этот ажиотаж был создан искусственно. Производители медицинских масок столкнулись с проблемой сырья. Теперь Правительство решает вопрос с близко расположенными странами по поставке сырья. Также проведены совместные мероприятия с акиматом, Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг по сдерживанию цен. Большинство аптечных сетей подписало меморандум по сдерживанию цен», - отметила директор филиала Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК.

Гульнарай Альмурзина пояснила, что простая маска не стоила больше 30 тенге.

«Потребителю на руки давали не больше 10-20 масок. Есть аптечные сети, которые не входят в ассоциацию, спекулировали на этом. Однако мы призываем совместными усилиями проводить данную работу по сдерживанию цен», - добавила Г. Альмурзина.