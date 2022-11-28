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Действие водительских прав злостных алиментщиков приостановили в СКО

28 Ноября 2022, 13:40
Действие водительских прав злостных алиментщиков приостановили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры приняли жесткие меры к злостным неплательщикам алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, по представлениям частных судебных исполнителей суд приостановил действие водительских прав 69 плательщиков алиментов, имеющих задолженность на общую сумму 72,3 млн тенге.

«Пока они не выплатят средства, предназначенные на содержание 87 детей, не смогут управлять автомобилями. Контроль за исполнением судебных актов осуществляется дорожными полицейскими», - отметил первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар.

Он добавил, что к уголовной ответственности привлекли 12 злостных алиментщиков, к административной – 86. К последним применили наказание в виде ареста.


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