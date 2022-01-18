Действие режима ЧП прекращается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
«Ранее Президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах. Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.
Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие.
Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!», - написал Берик Уали в Facebook.
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