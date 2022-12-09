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Действие предельных цен на газ могут продлить в Казахстане

9 Декабря 2022, 13:02
Действие предельных цен на газ могут продлить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале «Открытые НПА» опубликован и вынесен на обсуждение проект приказа, предусматривающий перенос действующих предельных цен на сжиженный газ до 30 июня 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Органом, разработавшим и вынесшим на обсуждение проект приказа, является Агентство по защите и развитию конкуренции. В случае принятия документа механизм регулирования цен на сжиженный газ на автозаправочных станциях будет продлен до 30 июня 2023 года.

Согласно действующему приказу от 5 июля, предельная цена на сжиженный газ установлена в размере 70 тенге за литр для Астаны, 65 тенге - для Алматы и от 50 до 75 тенге - для регионов.

В отдаленных районах на севере цена установлена по 75 тенге, на западе страны – по 50 тенге.

Данный приказ действовал до 1 января 2023 года. Теперь предлагается продлить его еще на 6 месяцев. Документ будет находиться на публичном обсуждении до 12 декабря.


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