Действие «оранжевого» уровня тревоги в связи с жарой продлили в Китае

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Национальный метеорологический центр Китая в четверг продлил действие тревоги «оранжевого» уровня в связи с жаркой погодой в некоторых регионах страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как ожидается, в четверг днем в некоторых районах на севере Китая, районах, расположенных между реками Хуанхэ и Хуайхэ, в регионах к югу от реки Янцзы, в Южном Китае, Синьцзян-Уйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах, АР Внутренняя Монголия, а также провинции Шэньси температура воздуха превысит 35 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу, местами в Пекине, провинциях Хэбэй и Хэнань столбик термометра превысит отметку в 40 градусов по Цельсию.

Аномальная жара установится с 6 по 10 июля в некоторых районах Хэбэя, Пекина, Тяньцзиня, Шаньдуна и Хэнани, сообщили в центре.

Напомним, что в Китае принята трехуровневая система предупреждений о высоких температурах, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый и желтый.