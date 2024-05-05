Действие лицензии приостановили у товарной биржи «Астана»

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астана принял решение о приостановлении действия лицензии в отношении АО «Товарная биржа «Астана», передает агентство Kazinform.

Ранее, 14 марта, было возбуждено административное производство в отношении товарной биржи по части 1 статьи 464 Кодекса РК об административных правонарушениях по факту несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушением города Астаны от 8 апреля товарная биржа оштрафована и у нее приостановлено действие лицензии сроком на один месяц.

Как сообщалось ранее, в 2023 году в ходе проведения проверки деятельности АО «Товарная биржа «Астана» (ТБ Астана) был установлен факт участия сотрудника товарной биржи в биржевых сделках, что запрещено пунктом 2 статьи 12 Закона РК «О товарных биржах». 1 марта 2023 года ТБ Астана было оштрафовано на 75 МРП.