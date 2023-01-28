Действие брони по электронной очереди авто продлили на пропускном пункте на границе с Китаем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пункте пропуска «Нұр Жолы» на границе с Китаем продлили действие брони по электронной очереди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Пилотный проект по внедрению электронной очереди прохождения грузовых транспортных средств через госграницу на пункте пропуска «Нұр Жолы» проводился на базе платформы «E-border.kz» с 10 марта по 31 декабря 2022 года.

«В связи со значительным количеством бронирований в очереди «E-border.kz», а также учитывая текущую пропускную способность пункта пропуска, госорганами принято решение продлить действие ранее выданной брони», - сказано в сообщении комитета.

С 31 января до 1 марта 2023 года – 70 машин на платформе «Qoldau.kz» будут проходить из старой очереди от «E-Border.kz», 30 машин – скоропортящиеся товары, экспортные или габаритные грузы и другие категории согласно временной схеме пропуска с использованием электронной очереди.

После 1 марта 2023 года соотношение будет изменено и пропускная способность будет увеличиваться. Это будет 70 и более автомобилей из старой очереди («E-Border.kz»), 30 автомобилей – по внеочередному порядку, еще 30 машин и более – для авто, забронировавших очередь через новый сервис «CarGoRuqsat». Данное соотношение будет корректироваться системой исходя из пропускной способности пунктов пропуска КНР и РК (проектная мощность на данном переходе составляет 1100 АТС в сутки).

«Регистрация машины в новом сервисе «CarGoRuqsat» осуществляется при отсутствии активной брони по данному транспортному средству, в том числе по списку «E-border.kz». В случае неявки машины в установленный публичным реестром день очередь аннулируется, водителям потребуется пройти заново процедуру бронирования», - подытожили в комитете.