РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:56, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нарушения в деятельности судебных исполнителей выявила прокуратура области Абай

    Деятельность судебных исполнителей проверила прокуратура области Абай
    Фото: МИА "Казинформ"

    Прокуратурой области Абай проведена инициативная проверка в деятельности судебных исполнителей при взыскании алиментов, в результате которой выявлены факты грубых и системных нарушений законности, препятствующих взысканию, со ссылкой на пресс-службу проркуратуры области передает МИА "Казинформ".

    Так, установлено, что судебными исполнителями допущено 50 фактов непринятия мер по обращению взыскания на зарплату и на имущество, 14 фактов не обращения взыскания на денежные средства. В результате чего, с банковских счетов должников снято 116,4 миллиона тенге, без выплаты алиментов.

    К примеру, должник по алиментам неоднократно снимал со своего арестованного счета денежные средства на общую сумму 2,7 миллиона тенге, при наличии задолженности 513 тыс. тенге перед своими детьми.

    По данному факту в отношении судебного исполнителя проводится досудебное расследование по ст.251 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями…).

    Также допускаются факты отсутствия контроля за удержанием алиментов. В результате чего должники скрывают свои истинные доходы и платят в разы меньше средств на содержание детей.

    Например, с 2022 года бывший супруг ежемесячно выплачивал детям алименты в размере 15-20 тыс. тенге, тогда как только с июля по ноябрь 2022 года на счета должника поступило 13,7 миллиона тенге.

    Следовательно, размер ежемесячных алиментных платежей должен был оплачиваться в разы больше, однако это осталось вне внимания судебного исполнителя.

    Прокуратурой в региональную палату внесен акт надзора об устранений нарушений законности.

    Вопросы защиты прав детей находятся на особом контроле прокуратуры.

    Теги:
    Прокуратура
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!