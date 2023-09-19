Нарушения в деятельности судебных исполнителей выявила прокуратура области Абай

Прокуратурой области Абай проведена инициативная проверка в деятельности судебных исполнителей при взыскании алиментов, в результате которой выявлены факты грубых и системных нарушений законности, препятствующих взысканию, со ссылкой на пресс-службу проркуратуры области передает МИА "Казинформ".

Так, установлено, что судебными исполнителями допущено 50 фактов непринятия мер по обращению взыскания на зарплату и на имущество, 14 фактов не обращения взыскания на денежные средства. В результате чего, с банковских счетов должников снято 116,4 миллиона тенге, без выплаты алиментов.

К примеру, должник по алиментам неоднократно снимал со своего арестованного счета денежные средства на общую сумму 2,7 миллиона тенге, при наличии задолженности 513 тыс. тенге перед своими детьми.

По данному факту в отношении судебного исполнителя проводится досудебное расследование по ст.251 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями…).

Также допускаются факты отсутствия контроля за удержанием алиментов. В результате чего должники скрывают свои истинные доходы и платят в разы меньше средств на содержание детей.

Например, с 2022 года бывший супруг ежемесячно выплачивал детям алименты в размере 15-20 тыс. тенге, тогда как только с июля по ноябрь 2022 года на счета должника поступило 13,7 миллиона тенге.

Следовательно, размер ежемесячных алиментных платежей должен был оплачиваться в разы больше, однако это осталось вне внимания судебного исполнителя.

Прокуратурой в региональную палату внесен акт надзора об устранений нарушений законности.

Вопросы защиты прав детей находятся на особом контроле прокуратуры.