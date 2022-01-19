Деятели культуры ожидают решительных изменений и готовы принять в этом участие – художник А. Хайрулина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Деятели культуры и искусства Казахстана делятся впечатлениями и предложениями после выступления Президента РК в этот переломный момент для страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асия Хайрулина - член Нацкомиссии по делам женщин при Президенте РК, член Правления Союза художников Казахстана, председатель правления общественного объединения «Лига женщин творческой инициативы» считает, что выступление Президента, прежде всего, обнажило самые глубокие и застарелые проблемы нашей страны и общества, в решение которых уже никто не верил.

«Слова Президента воодушевили, меры, им предложенные, кажутся жесткими, не пустословными, правильными и выполнимыми, без заоблачных долгосрочных перспектив, типа 2080. Очень важно, что намечено реформирование госаппарата из раздутой, бюрократической, крайне формализованной и коррумпированной машины в четкий и чуткий механизм, работающий на благо людей, общества», - говорит Асия Үкікызы.

По мнению художника, в программном выступлении были затронуты практически все сферы, но не был затронут очень важный вопрос, определяющий социальную память народа, основы его самосознания, ценности и идеологию – это культура Казахстана.

«Ведь именно серьезные проблемы с казахстанской культурой стали основным корнем последних трагических событий. Потому что именно культура, в первую очередь, сопровождает человека с его рождения и на протяжении всей его жизни. Именно культура формирует его самочувствие, удовлетворенность жизнью, любовь и уважение к окружающему его миру и преданность своему народу и родине», - считает А. Хайрулина.

«То, что происходит сейчас в этой сфере, неприемлемо, и мы, деятели культуры, ожидаем решительных изменений и готовы принять участие в этом важном процессе. Мы уверены, что прежде всего необходимо отделить сферу культуры от сферы спорта. Это понимают и на этом настаивают и деятели культуры, и представители спортивной сферы. Должно быть отдельное Министерство культуры РК. И это только первый шаг для того, чтобы поднять нашу культуру, проявить уважение к нашей профессиональной сфере. Нам, как воздух, нужны в этом ведомстве не просто чиновники-функционеры, нужны сведущие люди, профессионалы, понимающие важность развития культуры, знающие ключевые потребности деятелей, создающих сегодня историю культуры и искусства нашей страны», - отметила Асия Хайрулина.