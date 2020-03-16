Деятели культуры и спорта Нур-Султана призвали граждан сплотиться в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Деятели культуры, спорта и представители интеллигенции поддержали обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и призывают жителей придерживаться всех правил безопасности в целях профилактики коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г. Нур-Султана.

По их словам, государственными органами принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, и только совместными усилиями преодолеем этот непростой период.

«Мы должны вместе бороться с коронавирусом, всем народом. Не нужно поддаваться панике. Наоборот, нам необходимо соблюдать меры безопасности и выполнять все рекомендации медицинских работников. Мы преодолеем все эти трудности», - сказал поэт Несипбек Айтулы.

Нападающий хоккейной команды «Барыс» Роман Старченко обратился к своим болельщикам и призвал их поддержать друг друга в эти трудные дни.

«Это временная мера в связи с пандемией коронавируса. Мы всегда чувствуем вашу поддержку. Нам хочется лучше выступать и радовать вас. В эти трудные моменты поддержите нас, и, конечно же, друг друга», - сказал хоккеист Р. Старченко.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, призёр Олимпийских игр Гюзель Манюрова призвала поддержать все принимаемые госорганами меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, все спортивные мероприятия отменены в связи с коронавирусом. Но несмотря на это, наши спортсмены готовятся и тренируются, чтобы достичь высоких результатов в последующих соревнованиях.

«Дорогие друзья, сейчас коронавирус распространился во многих странах мира. Я уверена, что наша страна преодолеет все трудности. Соблюдайте все меры гигиены. Только вместе мы сможем преодолеть все эти трудности», - отметила Г. Манюрова.







