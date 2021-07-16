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    16:13, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Деятели культуры и общественники призывают астанчан к вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице полным ходом идет масштабная кампания по вакцинации населения. С призывом к иммунизации вышли работники культуры и общественные деятели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «Я полностью обследовалась и получила вакцину без лишних страхов. К счастью, все хорошо, чувствую себя отлично. Призываю всех следить за здоровьем и получить вакцину», - сказала художественный руководитель отдела классического и эстрадного вокала государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан Арайлым Рахым.

    Стоит отметить, что вакцинация на сегодняшний день – единственный способ выработать коллективный иммунитет и остановить распространение коронавируса в стране.

    «Я житель столицы. Работаю в сфере науки. Также глава многодетной семьи. Ради своих детей и близких и для своего дела, я получил прививку. Я призываю жителей и гостей столицы и вообще наш народ получить вакцину. Настало время снять надоевшие маски», - сказал руководитель НИЦ «Сакральный Казахстан» Батырхан Жумабаев.

    «Получил вакцину еще в апреле. Все прошло хорошо, безболезненно. Всех призываю принять вакцину от COVID-19, чтобы уберечь родных, близких, детей, мам, бабушек и дедушек, и всех близких друзей. Будьте здоровы!» - пожелал инспектор манежа в Столичном цирке Жолдасбек Имашев.

    Отметим, на сегодняшний день по данным управления здравоохранения, первый компонент вакцины в Нур-Султане получили свыше 308 тысяч человек, полную иммунизацию прошли около 187 тыс. горожан.

    Напомним, ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов и главный санврач города призвал астанчан пройти вакцинацию от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат Общество
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