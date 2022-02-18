Деятели культуры должны активно вовлекаться в построение Нового Казахстана – Женис Сейдоллаулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заслуженный деятель Казахстана, директор Государственной концертной организации «Қазакконцерт» имени Розы Баглановой Женис Сейдуллаулы высказал свое мнение касательно интервью Главы государства телеканалу «QAZAQSTAN». Артист призвал деятелей культуры активно вовлекаться в построение Нового Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера на национальном телеканале «QAZAQSTAN» вышло новое интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Считаю, что это было большое интервью, в ходе которого прозвучали ответы на многие актуальные, волнующие население вопросы. Позиция, мысли и серьезная речь Президента, который взял курс на построение Нового Казахстана, нашли поддержку со стороны общественности», - прокомментировал в телефонной беседе заслуженный деятель Казахстана.

По словам Жениса Сейдуллаулы, если мы прислушаемся к словам Президента, окажем поддержку, многие вопросы в стране найдут свое решение.

«Глава государства в своем интервью заявил о том, что в стране в скором времени произойдут политические реформы. Наш народ, который только начинает возвращаться к привычной жизни после январских событий, с особой надеждой ждет эти реформы. Уверен, что реформы будут приняты с учетом пожеланий населения. Мы, в свою очередь, деятели культуры и искусства должны активно вовлекаться в построение Нового Казахстана. Только тогда страна будет процветать, а единство – укрепляться. Это наш долг перед подрастающим поколением», - добавил Женис Сейдуллаулы.

Напомним, что вчера на телеканале «QAZAQSTAN» вышло интервью Президента Касым-Жомарта Токаева, где он ответил на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.