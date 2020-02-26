Деятелей спорта наградили за вклад в развитие олимпийского движения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось награждение деятелей спорта почетными знаками за развитие олимпийского движения в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Торжественная церемония прошла в рамках заседания Генеральной Ассамблеи Национального олимпийского комитета Казахстана.

За вклад в развитие олимпийских видов спорта и олимпийского движения Республики Казахстан почетным знаком «Заслуженный деятель олимпийского движения Республики Казахстан» первой степени отмечены Нуртай Абыкаев, президент РОО «Казахстанская Федерация Волейбола»; Даниал Ахметов, президент ОО «Федерация легкой атлетики Республики Казахстан»; Арыстанбек Мухамедиулы, президент ОО «Казахстанская федерация спортивной стрельбы»; Берик Имашев, президент РОО «Казахстанская федерация современного пятиборья»; Амантай Куребеков, президент ОО «Ассоциация керлинга Республики Казахстан»; Юрий Макогон, председатель филиала ОО «НОК РК» в Алматы; Сауат Мынбаев, президент РОО «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы».

Знаки почета лауреатам вручил глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев.