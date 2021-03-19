Деятельность восьми вузов проверит Минобразования РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки проверит деятельность восьми высших учебных заведений. Об этом сообщил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов в ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В текущем году министерством запланирована проверка деятельности восьми высших учебных заведений, в ходе которых будет изучено состояние их активов», - говорится в ответе.
Министр образования добавил, что одновременно министерством совместно с уполномоченным органом по государственному имуществу прорабатывается вопрос о внесении изменений в уставы вузов в части отнесения вопроса об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к компетенции советов директоров вузов.
«Полагаем, что это позволит усилить контроль и предотвратить случаи отчуждения активов высших учебных заведений», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.
Следует отметить, что советы директоров вузов были созданы для обеспечения прозрачности при принятии корпоративных решений. В состав советов директоров включены депутаты Парламента Республики Казахстан, видные деятели сферы образования и независимые эксперты. С этой же целью внедрена прозрачная система назначения ректоров высших учебных заведений путем проведения конкурсных процедур.
«В целом, вопросы повышения эффективности и прозрачности деятельности высших учебных заведений находятся на постоянном контроле министерства», - резюмировал министр.
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