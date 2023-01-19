Деятельность в области цифрового майнинга будут регулировать в Казахстане

19 Января 2023, 21:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось очередное пленарное заседание Сената Парламента, в ходе которого депутаты направили в Мажилис Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», сопутствующие ему поправки отправили на доработку. Основной целью закона является создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Сената депутаты рассмотрели следующие документы: «О цифровых активах в Республике Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», а также «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

В ходе заседания отмечено, что данные законы разработаны группой парламентариев в рамках поручений Главы государства. Главная задача указанных законов - решение вопросов правового регулирования цифрового майнинга. Документы нацелены на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в стране. Закон будет способствовать формированию легального рынка цифровых активов, привлечению иностранных инвестиций в данную отрасль и развитию экономики Казахстана в целом.

Как уточнил депутат Сената Бекболат Орынбеков, в ходе обсуждения закона, с учетом замечаний и предложений головного комитета, предусмотрено внесение соответствующих изменений в принятый Мажилисом документ.

Цель закона о цифровых активах в Республике Казахстан - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Республике Казахстан.

Задачи закона:

- введение новой терминологии (цифровой актив, биржа цифровых активов, цифровой майнинг, центр обработки данных цифрового майнинга);

- лицензирование деятельности цифровых майнеров;

- осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов;

- предоставление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;

- полномочий (прав и обязанностей) для цифровых майнеров, цифровых майнинговых пулов, уполномоченного органа;

- регламентация деятельности бирж цифровых активов;

- государственный контроль в сфере цифровых активов;

- регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов;

- требования к обеспеченным цифровым активам;

- администрирование деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов;

- ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере цифровых активов.

В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений головного комитета возникла необходимость внесения следующих изменений в принятый Мажилисом закон:

- конкретизация наименований подвидов лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

- исключение норм, касающихся рекламы деятельности цифрового майнера, так как они предусмотрены в Законе «О рекламе» и Кодексе об административных правонарушениях;

- уточнение сроков введения в действие норм закона.

С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания Сената Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует не одобрить отдельные статьи Закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Закона.

Во время обсуждения законопроекта приглашенные представители ответили на вопросы сенаторов.

Как сообщил председатель правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов, на сегодня в Международном финансовом центре «Астана» зарегистрировались восемь криптобирж, еще 19 хотят зарегистрироваться.

В МФЦА считают, что закон о цифровых активах в Республике Казахстан позволит урегулировать и мониторить все процессы в сфере майнинга. По неофициальным данным в международных криптобиржах зарегистрированы более одного миллиона казахстанских граждан. Такие данные привел сенатор Сергей Карплюк. По данным депутата, сегодня сфера цифрового майнинга развивается очень высокими темпами.

«Практически все операции с криптовалютой находятся в тени, вне правового поля Казахстана. Для обеспечения прозрачности и безопасности рынка криптовалют предлагается обеспечить правовые условия для совершения сделок по купле и продаже криптовалют в рамках площадки Международного финансового центра «Астана». Действительно, цифровой майнинг на сегодняшний день воспринимается как высокодоходный вид деятельности. В настоящее время казахстанские майнеры объединяли свои мощности в иностранных пулах и уполномоченные органы не могут озвучить реальные доходы цифровых майнеров», - сказал Сергей Карплюк на заседании.

По его словам, в рамках закона предусмотрены нормы, где осуществление цифрового майнинга возможно только в рамках аккредитованных майнинговых пулов.

«Аккредитация цифровых майнинговых пулов позволит полноценно озвучить реальные доходы казахстанских майнеров и применять в отношении них нормы налогообложения. Вместе с тем, законом также предусматривается нормы, согласно которым казахстанские цифровые майнеры с 2024 года обязуются реализовывать 50% полученных доходов от цифрового майнинга на биржах, которые зарегистрированы на территории МФЦА. С 2025 года этот объем увеличится до 75%, данная норма позволит повысить рентабельность бирж МФЦА», - отметил сенатор.

Как считает депутат, реализация Закона «О цифровых активах в Республике Казахстан» и остальные сопутствующие к нему законы дадут импульс правовому регулированию цифрового майнинга и создания в Казахстане экосистемы по цифровым активам.

«Законы устанавливают принципы и компетенцию уполномоченных органов в сфере цифровых активов, регулируют деятельность в области цифрового майнинга, вопросы лицензирования и деятельность биржи цифровых активов. Также будут учтены особенности государственного контроля и уплаты налогов в сфере цифровых активов. Предложенные Сенатом поправки направлены на совершенствование отдельных положений законов. Уверен, что разработанные с учетом интересов государства и общества законы будут способствовать развитию цифрового пространства и эффективному использованию цифровых технологий», – прокомментировал после обсуждения документов спикер Сената Маулен Ашимбаев.













Фото: winpoin.com











