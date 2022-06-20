Деятельность трех наркогруппировок пресекли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за 5 месяцев этого года выявлено свыше 1 тыс. наркопреступлений, в том числе 692 факта сбыта и 215 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Об этом на брифинге сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории города Нур-Султана и Атырауской области. Изъято свыше 2 тонн различных видов наркотиков, в том числе 1,2 тонны марихуаны, 350 кг гашиша и около 70 кг синтетических наркотиков», - сказал Бахытжан Амирханов.

По данным ведомства, ликвидировано 16 нарколабораторий в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.

«С июня по октябрь ежегодно в ходе широкомасштабной операции «Қарасора» мы выявляем свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны», - добавил Бахытжан Амирханов.