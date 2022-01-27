+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Деятельность таможни должна стать прозрачной – Ерулан Жамаубаев

27 Января 2022 17:18
Поделиться:
Деятельность таможни должна стать прозрачной – Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр финансов Ерулан Жамаубаев проинспектировал работу таможенных постов на казахстанско-китайской границе. В ходе поездки министр встретился с участниками внешнеэкономической деятельности и провел рабочее совещание с руководителями государственных органов, АО «НК «Казахстан темир жолы», а также представителями правоохранительных органов и бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Новости по теме
Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей
Для помощи бизнесу и гражданам в Алматы пересмотрен городской бюджет Единую платформу для продажи стрессовых активов создадут в Казахстане Пересмотреть процесс выделения целевых трансфертов предлагает сенатор

В своем выступлении министр проинформировал бизнес о кардинальном пересмотре порядка работы на таможенной границе, о чем говорил в недавнем поручении Глава государства.

Для всех будут созданы прозрачные и равные условия ведения внешнеэкономической деятельности. При этом, незаконные действия бизнеса будут жестко пресекаться совместно с правоохранительными органами, в том числе посредством использования системы управления рисками, мониторинга электронных счетов фактур и других фискальных инструментов.

«Фирмы однодневки, недостоверное декларирование и другие подобные «игры» должны уйти в прошлое. В свою очередь, нами уже приняты соответствующие кадровые решения», - сказал Жамаубаев.

Он отметил, что государством создается комфортная бизнес-среда для предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Следовательно, сегодня поэтапно совершенствуется таможенная инфраструктура, модернизируются пункты пропуска.

«Уровень расхождения таможенной статистики будет индикатором итогов слаженной работы государства и бизнеса. Деятельность таможни должна стать прозрачной и самое главное обеспечивать полноту поступлений в бюджет», – подытожил министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ   #Минфин РК   #Бюджет  
Поделиться:
Новости по теме
Руководители приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь освобождены от должностей
Для помощи бизнесу и гражданам в Алматы пересмотрен городской бюджет
Единую платформу для продажи стрессовых активов создадут в Казахстане
Пересмотреть процесс выделения целевых трансфертов предлагает сенатор
Популярное
1 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
2 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
3 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
4 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
5 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
6 Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Читайте также
Какие новшества введены в декларирование для физических лиц в Казахстане
Срок представления декларации о доходах и имуществе физлиц наступил в Казахстане - Комитет госдоходов
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив