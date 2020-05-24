Деятельность столичных мечетей, церквей и соборов возобновляется

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении Главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанны Пралиевой о дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса указано о возобновлении деятельности религиозных объектов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач столицы поручила акиму Нур-Султана Алтаю Кульгинову, руководителю управления по делам религии столицы Нурдаулету Альмуханову обеспечить деятельность религиозных объектов, в частности мечетей, соборов, церквей и синагоги.

Отметим, деятельность религиозных объектов возобновляется при условии одномоментного посещения не более 50 человек. Находясь в религиозных объектах, жители должны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

При этом запрещается проведение коллективных и групповых мероприятий. Также рекомендуется входить и выходить через разные двери.



