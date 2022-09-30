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    14:17, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Деятельность СПК «Тобол» не в полной мере соответствует целям ее создания - Антикор

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Костанайской области на заседании Комиссии по противодействию коррупции при акиме области рассмотрен вопрос, касающийся деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Итоги анализа указывают на то, что деятельность СПК не в полной мере соответствует целям ее создания и миссии, принимаемые решения непрозрачны, что позволяет лоббировать интересы отдельных предпринимателей. Свидетельством тому стали факты махинаций с сахаром, выявленные ранее. Основными причинами такой ситуации являются непрозрачность процедур реализации социально значимых продуктов со склада стабилизационного фонда СПК»,- сообщили в Антикоррупционном ведомстве.

    В ходе заседания комиссией, в целях обеспечения целевого использования денежных средств, а также контроля за реализацией продовольственных товаров стабилизационного фонда, рекомендовано заранее предусмотреть в договорных обязательствах предпринимателей стоимость реализации продовольственных товаров населению. В случае несоблюдения данной нормы инициировать исковые требования о несоблюдении обязательств, а также расторжения договоров и партнерства.

    Озвучены вопросы к работе СПК и по распределению земельных участков.

    «По закону корпорация могла давать участки только на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, а они выдавались для торговых павильонов в городах Костанай и Рудный. Сейчас незаконно выданные земельные участки на основании обращения Антикора возвращаются государству департаментом по управлению земельных ресурсов», - добавили в Антикоррупционной службе.

    Признана непрозрачной и работа комиссий, решающих вопросы предоставления займов СПК в рамках «оборотной схемы». В их составах нет ни представителей отраслевых ассоциаций, ни СМИ, ни общественности.

    Всего по итогам внешнего анализа коррупционных рисков рабочей группой было выявлено 8 рисков. Для их устранения Антикором области внесено 11 рекомендаций.

    Аким области Архимед Мухамбетов поддержал указанные предложения и поручил держать на особом контроле реализацию всего перечня товаров стабилизационного фонда, взять на контроль деятельность СПК «Тобол» и обеспечить ее работу в соответствии с установленными целями и миссией.

    Одновременно с этим, глава региона по представлению Антикоррупционной службы привлек к ответственности должностных лиц акимата и СПК. В их числе заместитель председателя правления СПК Байбосын Мурзин, аким Камыстинского района, заместитель акима города Костанай. Им объявлены выговоры.

    Также уволены менеджер и завсклада СПК, и руководитель отдела предпринимательства акимата города Костанай.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с коррупцией
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