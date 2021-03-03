Деятельность СПА центров, саун и бассейнов приостанавливается в воскресные дни в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау, согласно новому постановлению главного санитарного врача города, разрешили возобновить обучение на объектах образования с учетом некоторых ограничений. А также приостанавливается деятельность СПА центров, саун и бассейнов в воскресные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С учетом проведенного анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией СOVID-19, а также стабилизации эпидемиологической ситуации в г. Темиртау, в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №9 от 27 февраля 2021 года и Постановлением главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 28 февраля 2021 года было принято Постановление Главного государственного санитарного врача города Темиртау, согласно которому:

Приостанавливается в воскресные дни деятельность СПА центров, саун и бассейнов.

Разрешается:

1. возобновить обучение на объектах образования с учетом нижеследующего:

-обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

-с 1 марта 2021 года комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

-индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- со второго семестра штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов;

2. работу торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, магазинов по реализации непродовольственных товаров, открытых, крытых продовольственных и непродовольственных рынков при условии заполняемости не более 30%, соблюдения не менее 4 кв. м на 1 посетителя, с усилением санитарных и дезинфекционных мер с режимом работы с понедельника по воскресенье до 20.00 часов.

При этом, для всех объектов, возобновляющих деятельность, общими требованиями остаются обязательное проведение термометрии посетителей и персонала, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции. Усиленный санитарно – дезинфекционный режим.

Под запретом продолжает оставаться деятельность:

- развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, караоке, банкетные залы), букмекерских контор, зрелищных, массовых мероприятий, выставок, конференций, форумов, семейных и памятных мероприятий;

- детских дошкольных учреждений (за исключением дежурных групп);

- банкетных залов;

- организация и проведение праздничных корпоративов.

Жителям и гостям города Темиртау запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы (кафе, рестораны и т.д.)