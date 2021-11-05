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Деятельность «серых» майнеров ограничат в Казахстане

5 Ноября 2021 18:30
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Деятельность «серых» майнеров ограничат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет ограничена деятельность «серых» майнеров в Казахстане, рассказал первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На пресс-конференции прозвучал вопрос от журналиста касательного того, предполагается ли вводить в действие приказ об ограничении и подаче электроэнергии майнинговым фермам.

«Да, мы предполагаем ограничение и подачу электроэнергии майнинговым фермам. Это не будет касаться «белых» майнеров. Они продолжат свою работу без ограничений, как и другие оптовые потребители. Кроме того, хотим стимулировать «белых» майнеров на строительство собственных генераций, это предпочтительно возобновляемые источники энергии. Также у них сохраняется право покупки импортной электроэнергии. Что касается «серых» майнеров, приказ будет введен в действие в их сторону. Деятельность «серых» майнеров будет подлежать ограничению до тех пор, пока компании не зарегистрируют себя и не получат согласованные технические условия с производителями электроэнергии», - пояснил первый вице-министр энергетики.

Мурат Журебеков отметил, что в настоящее время проект приказа обсуждается соответствующими государственными органами и общественностью. После согласования приказ будут утверждать.

По его словам, в стране легально работают 55 компаний-майнеров, они потребляют около 600 мегаватт электроэнергии. А потребление «серых» майнеров составляет 340 мегаватт, но при этом работа по их выявлению продолжается.

«Скорее всего, они потребляют гораздо больше. Может доходить до 1000-1200 мегаватт. Точное количество, конечно, сейчас определить очень трудно, потому что они могут работать в квартирах, цехах, на заводах. Должна быть проведена большая комплексная работа по их выявлению. Что касается приказа, я думаю, что до конца года мы его обязательно примем, потому что дальше откладывать этот вопрос не можем», - добавил М. Журебеков.

Ранее первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков прокомментировал информацию о грядущем энергодефиците в стране из-за майнеров. По словам спикера, необходимо принимать срочные меры для снижения потребления со стороны серых майнеров.


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#Энергетика   #Борьба с преступностью   #Другие государственные органы   #Минэнерго РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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