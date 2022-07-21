21 Июля 2022 11:29

Деятельность рейдерской группы пресечена в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством по финансовому мониторингу РК пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По одному из эпизодов преступной деятельности 14 июля 2022 года в порядке ст.128 УПК задержаны и водворены в ИВС: Танашев Тимур Сержанович 1983 г.р.; Бабаев Рауан Тимурович 1992 г.р.; Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 г.р.; Абижанов Дастан Мадиевич 1977 г.р.

15 июля в отношении указанных лиц специализированным межрайонным следственным судом г. Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Одновременно судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Коспаева Елдоса Айдынгалиевича с объявлением его в розыск.

Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич.

«В случае, если вы пострадали от незаконных действий данных граждан, просим обратиться по телефонам доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные департаменты экономических расследований», - говорится в сообщении.