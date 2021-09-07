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Деятельность религиозных объединений РК направлена на укрепление межконфессиональных отношений – Комитет по делам религий

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Сентября 2021, 14:31
Деятельность религиозных объединений РК направлена на укрепление межконфессиональных отношений – Комитет по делам религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Деятельность религиозных объединений РК направлена на укрепление межконфессиональных отношений. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас продолжают функционировать диалоговые площадки. Например, Совет по связям с религиозными объединениями, собрание и клубы представителей религиозных объединений. Деятельность религиозных объединений страны направлена на содействие, развитие общества и укрепление межконфессиональных отношений», - отметил глава Комитета.

По его словам, в период карантинных ограничений религиозные объединения помогли с разъяснением, это касается также вопросов с вакцинацией граждан.

«Также хотел бы выразить признательность религиозным объединениям, которые объясняли о необходимости вакцинации граждан с религиозной точки зрения», - добавил Ержан Нукежанов.


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