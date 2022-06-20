Деятельность очередной финансовой пирамиды пресекли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге. Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью», - сообщили в АФМ.

По данным ведомства, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.