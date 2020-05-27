Деятельность НСОД демонстрирует свою результативность, считает эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось 3-е заседание Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Его особенностью стал онлайн-формат с прямой трансляцией в социальной сети Facebook на странице AkordaPress пресс-службы Президента РК. Центральной повесткой стали вопросы развития человеческого капитала, в особенности вопросы образования и здравоохранения. Своим мнением по итогам заседания Национального совета поделилась советник директора КИСИ при Президенте РК Мадина Нургалиева.

«Деятельность НСОД при Президенте РК демонстрирует свою результативность, - говорит Мадина Нургалиев. - Буквально на днях был принят пакет законов на основе инициатив и предложений по политической модернизации, актуализированных на Втором заседании НСОД. Сегодня же, на Третьем заседании был поднят и озвучен огромный пласт проблем в системе образования, начиная от недофинансирования до качества подготовки педагогических кадров. Уже озвучены отдельные конкретные решения – усиление требований к качеству учебников и введение ответственности их разработчиков; увеличение грантов на обучение в 3 раза. В своем выступлении Президент К. К.Токаев подчеркнул, что Казахстан серьезно отстает от развитых стран по международной оценке уровня знаний учащихся. Расходы на одного учащегося составляют менее 1 тысячи долларов в год. В стране к 2025 году в рамках Государственной программы образования планируется построить 800 новых школ на 650 тысяч мест, 114 интернатов для сельских опорных школ, более 700 спортивных залов».

Как отметила эксперт, качество образования и здравоохранения всегда привлекают внимание граждан, а в условиях борьбы с коронавирусом и перехода в цифровой режим – это стало главным вопросом в каждой казахстанской семье. Поэтому вопросы цифровизации и развитие системы дистанционного обучения в Казахстане приобрели еще большую значимость.

Члены НСОД при Президенте РК предложили свое видение дальнейшего развития системы образования.

«Думаю, что отдельные заявления могут вызывать споры и сомнения, требовать доработки, - говорит М. Нургалиева . - Так, например, предложение о запрете выдавать государственные гранты на обучение детям из семей с высоким доходом и снижении проходного порога для абитуриентов из семей, имеющих низкий доход, до 50 баллов может быть не одобрено определенными социальными группами. В частности, представителями среднего класса и выше, и будет рассматриваться как дискриминация и ущемление прав на получение образования. Еще одно предложение о классификации вузов на 3 уровня, дающая право вузам 1 и 2 уровня не проходить профилактические проверки Министерства образования и науки РК и получать дополнительное финансирование может заметно увеличить и без того существенный разрыв между центральными и региональными, государственными и частными вузами».

Напомним, в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Президент в своем выступлении говорил о сокращении разрыва между городскими и сельскими школами, о специальной медали для педагогов в Казахстане.

В Казахстане также в три раза увеличили финансирование образовательных грантов.