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Деятельность нарколаборатории пресекли в Петропавловске
28 Июля 2022 15:18

Деятельность нарколаборатории пресекли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления полиции города Петропавловска ведется досудебное расследование по факту производства и сбыта синтетических наркотиков. Подозреваемый - 20-летний горожанин. Он был задержан в мае. При молодом человеке находились 8 полимерных свертков с веществом растительного происхождения. Еще 52 свертка и две емкости с жидким веществом были изъяты по месту жительства по улице Халтурина. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, известный под названием «спайс», а также прекурсоры для его изготовления.

Со слов подозреваемого, наркотики он хранил для личного употребления. При этом изъятое количество наркотиков составляет около 200 разовых доз, в которых общий вес наркотического вещества - почти 8 граммов, что относится к особо крупному размеру.

Также у него дома изъяты респираторы, граммовые весы, мерные колбы и другие приспособления для изготовления синтетических наркотиков.

«Подозреваемый содержится под стражей. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.


Фото: polisia.kz



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