Деятельность нарколаборатории пресекли близ Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках инициированного столичной прокуратурой постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий департаментом Комитета национальной безопасности пресечена деятельность лаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Астаны.



Изъято свыше 11 кг синтетического наркотического средства «мефедрон», а также различные виды прекурсоров и оборудование.

Функционировала нарколаборатория в одном из населенных пунктов неподалеку от столицы.

По факту проводится досудебное расследование, причастные лица задержаны, им грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В этом году при координации городской прокуратуры правоохранительными органами пресечена деятельность четырех нарколабораторий.

Противодействие наркопреступности находится на особом контроле органов прокуратуры.

Как сообщалось, на днях нарколабораторию ликвидировали в Астане. Было изъято 22 кг «синтетики» и более 2 тонн прекурсоров. Специально созданными следственно-оперативными группами, при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно было задержано 7 участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины, прибывший в страну для производства запрещенных веществ.