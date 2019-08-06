Деятельность национальных научных советов будет прозрачной – глава МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения ожидаются в работе национальных научных советов, распределяющих гранты на реализацию научных проектов. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень много было критики по деятельности национальных научных советов (ННС). Основной пласт критики относился к транспарентности их деятельности. Как ННС принимает решения и так далее. До этого национальные научные советы принимали решение тайным голосованием. Никто не знает, кто и как проголосовал, но все знают, что такое решение есть. Завтра даже оспорить это решение очень сложно», - отметил глава Минобразования РК в кулуарах открытия международного форума молодых ученых в столице.

В этой связи, как сообщил министр, ведомством вносятся изменения в положение о работе национальных научных советов.

«Во-первых, деятельность ННС будет прозрачной: члены советов голосуют открыто, есть конкретные критерии, по которым даются баллы. Есть листок, и по этому листку можно ставить баллы. Теперь мы будем знать, как проголосовал определенный член ННС. Это ответственность члена ННС за принятое решение, финансирование. Мы полагаем, что это тоже окажет большое влияние на повышение эффективности в целом», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр оценил уровень казахстанской науки и обозначил проблемы в данной отрасли.

Напомним, в столице открылся международный форум молодых ученых «Burabay Forum», в котором принимают участие делегаты из 12 стран.